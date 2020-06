Speyer – Kolpingstraße gesperrt

Rhein-Pfalz-Kreis / Maxdorf / Lambsheim (ots) INSERATwww.optikadam.de Ein 36-jähriger Mann aus Großkarlbach befährt am 17.06.2020, gegen 21.40 Uhr, mit seinem Mazda die K2 aus Maxdorf kommend in Richtung Lambsheim. In Höhe des Eppsteiner Weges kollidiert er mit der dortigen Verkehrsinsel. Hierbei entsteht Schaden sowohl am Fahrzeug des 36-jährigen, als auch an der Verkehrsinsel. Bei der ... Mehr lesen »