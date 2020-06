Speyer – Blutprobe entnommen

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kontrollierte die Polizei einen 35-jährigen PKW-Fahrer in der Wormser Landstraße in Speyer. Bei der Verkehrskontrolle zeigte der Mann betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen, so dass ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Den Mann erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt.

