Sandhausen – SVS verliert in Stuttgart und hält die Klasse

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Sandhausen verliert am 32. Spieltag in der 2. Liga beim VfB Stuttgart mit 1:5 (0:4), darf sich aber trotzdem freuen: Vor den letzten beiden Spieltagen steht der Klassenerhalt der Kurpfälzer mit 40 eingefahrenen Punkten nun auch rechnerisch fest.



Keine Veränderungen in der Startelf

Der SVS tritt in Stuttgart mit der identischen Aufstellung an, die am vergangenen Freitag beim 0:0 gegen Arminia Bielefeld im BWT-Stadion am Hardtwald zu Beginn auf dem Platz gestanden hatte. Es bleibt somit beim 3-5-2-System mit den Außenbahnspielern Dennis Diekmeier und Leart Paqarada, die bei Bedarf die Abwehrformation verstärken.

Fraisl wird sofort geprüft

Der SVS startet zwar mutig in die Partie, die aufgrund starker Regenfälle eine Viertelstunde später als geplant beginnt, und läuft den VfB sofort in dessen Hälfte an. Die Stuttgarter erarbeiten sich jedoch frühzeitig Chancen. So geht ein Schuss von Orel Mangala in der dritten Minute abgefälscht knapp am Tor vorbei, nur vier Minuten später prüft Silas Wamangituka SVS-Torhüter Martin Fraisl mit einem Schuss in die kurze Ecke.



Das 0:1 hätte so nicht fallen dürfen

Auch einen Schuss von Philipp Förster wehrt Fraisl ab (11’). Eine Minute später ist er jedoch geschlagen: Nach einer Ecke köpft Nicolás Gonzáles den Ball zum 1:0 in die Maschen (12’). Bitter aus SVS-Sicht: Die Ecke, die zum Gegentreffer führt, hätte nicht gegeben werden dürfen. Der Ball war zuvor ins Seitenaus und nicht ins Toraus gegangen.



Der VfB zieht davon

Der SVS verzeichnet anschließend durch Julius Biada erste Schusschancen (15’, 19’). Danach zieht der VfB davon. Zunächst trifft Gonzalo Castro mit einer Direktabnahme zum 2:0 (20’). In der 28. Minute setzt sich Silas Wamangituka auf der rechten Seite durch, zieht in den Strafraum und an Keeper Fraisl vorbei. Tim Kister fälscht den Ball ab, kann jedoch nicht mehr verhindern, dass er über die Torlinie rollt. Dem 0:4 geht ein Foul von Aleksandr Zhirov an Förster im Strafraum voraus. Den folgenden Strafstoß verwandelt Gonzales. Die Partie ist in der 31. Minute damit bereits vorentschieden.



SVS kann sich befreien

Die Reaktion des SVS auf die vielen Rückschläge kann sich danach sehen lassen. Die Kurpfälzer drängen bis zur Pause auf den Anschlusstreffer. Die Chancen von Behrens (37’, 38’), Robin Scheu (41’) und insbesondere Emanuel Taffertshofer, dessen Kopfball kurz vor der Torlinie geklärt wird (44’), führen jedoch nicht zum Erfolg. Es bleibt beim 0:4 zur Pause.