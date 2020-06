Ludwigshafen – Webinare mit Zoom – Sommerprogramm des Café Klick startet ab 1. Juli

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Kursleiter*innen des Café Klick, Benckiserstraße 66, haben für Juli und August ein Online-Sommerprogramm erstellt. Es richtet sich an alle Menschen 50+, die Interesse haben, an einem Webinar mit Hilfe des Programms Zoom teilzunehmen. Grundkenntnisse in Sachen Computer, Internet und Smartphones sollten vorhanden sein. Voraussetzung ist zudem, dass die Teilnehmenden über einen Computer oder Laptop mit Mikrofon, Lautsprecher und Kamera oder über ein Tablet verfügen. Teilnehmen kann man auch mit einem Smartphone, dies ist allerdings nicht so bequem. Für alle Webinare wird die App Zoom benötigt, die kostenlos heruntergeladen werden kann. Näheres erfahren Interessierte bei der Anmeldung.

Das Sommerprogramm startet mit dem ersten Online-Treffen des Forums Café Klick für alle Menschen, die sich um Themen rund um Computer und Smartphones austauschen möchte. Termin ist Mittwoch, 1. Juli, 14 bis 15.30 Uhr. An den darauffolgenden Mittwochnachmittagen werden Vorträge angeboten zu folgenden Themen: “Online kommunizieren per Mail” (Mittwoch, 8. Juli, 14 bis 15 Uhr), “Alles, was Sie über die Cloud wissen müssen” (Mittwoch, 15. Juli, 14 bis 15 Uhr), “Bezahlen im Internet” (Mittwoch, 22. Juli, 14 bis 15 Uhr), “Digitale Sicherheit” (Mittwoch, 29. Juli, 14 bis 15 Uhr) und “Hilfe, meine ganzen Bilder und Daten sind verschwunden” (Mittwoch, 5, August, 14 bis 15 Uhr). Am Mittwoch, 12. August, findet dann von 14 bis 15 Uhr ein “Smartphone-Forum” statt (nur für Android-Nutzer*innen).

Pro Termin sind drei Euro Kursgebühr zu zahlen; am Ende des Sommerprogramms wird eine Rechnung zugeschickt. Für alle Termine ist eine Anmeldung erforderlich, und zwar bis einen Tag vor dem jeweiligen Termin. Anmeldungen nehmen Kerstin Messemer-Pfeiffer (Telefon 0621 504-2739) oder Birgit Kurz (Telefon 0621 504-2699) von der Seniorenförderung entgegen oder sind per E-Mail an LUkompakt@ludwigshafen.de möglich.