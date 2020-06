Ludwigshafen – Ortsvorsteherinbüro Maudach geschlossen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Ortsvorsteherinbüro Maudach ist in der Zeit von Freitag, 19. Juni 2020, bis einschließlich Sonntag, 28. Juni 2020, geschlossen. Die Ortsvorsteherin, Rita Augustin-Funk, ist in dieser Zeit in Urlaub. Ihr Stellvertreter, Andreas Olbert, ist erreichbar über E-Mail andreasolbert@aol.com oder Telefon 0177-4934538.

