Ludwigshafen – BASF Aufsichtsrat wählt Kurt Bock zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Kurt Bock tritt die Nachfolge von Jürgen Hambrecht an, der planmäßig aus dem Aufsichtsrat ausscheidet.

Der Aufsichtsrat der BASF SE hat Dr. Kurt Bock zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der BASF SE gewählt. Zuvor war Bock durch die Hauptversammlung als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat der BASF SE gewählt worden. Das Mandat läuft bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2024.



Bock folgt damit Dr. Jürgen Hambrecht, der, wie von ihm schon vor seiner Wahl in den Aufsichtsrat durch die Hauptversammlung vom 3. Mai 2019 angekündigt, sein Aufsichtsratsmandat mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2020 niedergelegt hat und damit aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist.

