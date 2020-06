Germersheim – Aktuelle Ferien- und Freizeitangebote – Kreisjugendamt stellt Übersicht über Sommerferienangebote online

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Pünktlich zum Jubiläum sind die Einrichtungen in der Diakoniekirche Luther wieder geöffnet. Von Dienstag bis Donnerstag sind im Café Plus von 9:00 bis 13:00 Uhr unter entsprechenden Corona-Hygienevorschriften wieder Gäste willkommen. Ebenfalls wieder im Angebot: Der PC-Raum und der Friseur. „Die Schere klappert, der Fön pustet…“ heißt es in der Kirche an jedem ... Mehr lesen »