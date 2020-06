Meckesheim – Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer auf der #B45

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 45 wurde am Dienstagnachmittag eine Person schwer verletzt. Ein 61-jähriger BMW-Fahrer befuhr gegen 17.16 Uhr die Zuzenhäuser Straße und wollte an der Einmündung zur B 45 nach links in Richtung Neckargemünd abbiegen. Hierbei übersah er einen 58-jährigen Honda-Fahrer, der mit seinem Motorrad auf der B 45 in Richtung Sinsheim unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Motorradfahrer zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er wurde per Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht beim derzeitigen Kenntnisstand nicht. Die Beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Die Unfallstelle war von 18.00 – 18.40 Uhr voll gesperrt.

Bild ARCHIV