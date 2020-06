Mannheim – Online-Seminarreihe: IHK Rhein-Neckar und Hochschule Mannheim veranstalten Woche der IT-Sicherheit

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Vom 22. bis 25. Juni 2020 widmet sich die Woche der IT-Sicherheit den Themen Internetrecht, Schutz vor Cyber-Angriffen und Wirtschaftsspionage für Unternehmen. Aufgrund der aktuellen Situation werden die Veranstaltungen von der IHK Rhein-Neckar und der Hochschule Mannheim als Online-Seminare durchgeführt.

Mannheim, 17. Juni 2020. „Rund 90 Prozent aller deutschen Unternehmen waren bereits Ziel von IT-Attacken. Die Praxis zeigt auch, dass in vielen Betrieben die getroffenen Datenschutz- und IT- Sicherheitsvorkehrungen den notwendigen Anforderungen nicht standhalten“, warnt Martin Preil, Technologietransfermanager von der IHK Rhein-Neckar. Zudem stellen sich viele Fragen: Welche Gefahren drohen überhaupt durch Cyberkriminalität? Was muss bei Internetrecht und Fernabsatz beachtet werden? Wer hilft im Ernstfall? Antworten erhalten Unternehmerinnen und Unternehmer ab dem 22. Juni bei der Woche der IT-Sicherheit, die gemeinsam von der IHK Rhein-Neckar und dem Kompetenzzentrum für IT-Sicherheit der Hochschule Mannheim als Online-Seminarreihe durchgeführt wird.

10 Themen an 4 Tagen á 90 Minuten

In überwiegend kostenfreien kompakten Online-Seminaren informieren Expertinnen und Experten über rechtliche Grundlagen, die aktuelle Bedrohungslage und notwendige Abwehrmaßnahmen. Sie zeigen beispielsweise wie ein Rechenzentrum aufgebaut ist, wie es funktioniert und was damit möglich ist. In einem anderen Seminar können die Teilnehmenden einen Live-Hack verfolgen und Einblicke in den Alltag eines Hackers gewinnen. Prof. Dr. Sachar Paulus von der Hochschule Mannheim, mahnt: „Auch die beste Absicherung wird niemals einen hundertprozentigen Schutz vor Angriffen bieten.“ Im Anschluss an die Vorträge haben Teilnehmende Gelegenheit zu einem fachlichen Gedanken- und Erfahrungsaustausch mit den Referierenden und Teilnehmenden. Die Webinare richten sich vor allem an Geschäftsführer, Entscheider und IT-Verantwortliche sowie alle Personen, die mit Aufgaben zur Digitalisierung im Unternehmen beauftragt sind.

Risiken erkennen und Gefahren abwehren

Anmelden können sich Unternehmerinnen und Unternehmer egal aus welcher Branche. Ob Startup oder Traditionsunternehmen – IT-Sicherheit betrifft alle Firmen. Eine Übersicht zu allen Veranstaltungen und die Anmeldung sind zu finden unter dem Link www.rhein-neckar.ihk24.de/itsicherheit.

Quelle IHK Rhein-Neckar