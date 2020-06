Mannheim – 1000. Geburt im Universitätsklinikum Mannheim

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Es sind zwei Beschlüsse, aber eine Kernfrage: Was wird aus dem Patrick-Henry-Village? Der Gemeinderat soll in seiner Sitzung am 18. Juni zum einen den Masterplan für die ehemalige US-Fläche beschließen. In dem neuen Stadtteil sollen rund 10.000 Menschen leben und 5.000 ihren Arbeitsplatz haben. Zum anderen entscheidet das Gremium, wohin ... Mehr lesen »