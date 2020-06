Ludwigshafen – Trickdiebstahl – Falsche Schornsteinfeger bei 91-jährigen Frau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Am Dienstagmittag gegen 13:30 Uhr gaben sich zwei Männer bei einer 91-jährigen Frau in der Bozener Straße als Schornsteinfeger aus. Die Männer sind unter dem Vorwand am Schornstein etwas überprüfen zu müssen in das Einfamilienhaus gegangen. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts bei der Seniorin entwendet.

Es kommt immer wieder vor, dass Trickdiebe sich unter einem Vorwand Zutritt zu Wohnungen, insbesondere von älteren Personen, verschaffen. Um sich vor Trickdieben zu schützen, befolgen Sie folgende Tipps Ihrer Polizei: – lassen Sie keine Fremden in die Wohnung, insbesondere nicht ohne vorherige Ankündigung – benutzen Sie den Türspion oder die Sprechanlage, bevor sie die Tür öffnen – ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu, wenn sich eine fremde Person ankündigt – rufen Sie laut um Hilfe, wenn die Situation bedrohlich wird – verständigen Sie die Polizei, wenn Ihnen Personen verdächtig vorkommen