Ludwigshafen – Schuh-Keller erhält erneut die Auszeichnung „Generationenfreundlich“

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Das Traditions Schuh-Haus Keller in Ludwigshafen in der Ludwigstraße wurde mit dem Gütesiegel „Generationenfreundliches Einkaufen“ ausgezeichnet. Damit würdigt der Handelsverband Deutschland HDE das Familienunternehmen in der Ludwigshafener Innenstadt.

Eine gute und kompetente Beratung, breite und ebenerdige Eingänge, Barrierefreiheit, Sitzgelegenheiten und besondere Serviceangebote das alles zeichnet das Schuh-Haus Keller aus und machen es zu einem generationenfreundlichen Schuh-Geschäft.

Marcus Keller-Leist ist stolz und freut sich über die Auszeichnung. Es zeigt das wir unser Handwerk verstehen und gute Arbeit leisten und spornt uns auch an, damit es so bleibt.



Mit dem neuen bundesweiten Qualitätszeichen “Ausgezeichnet Generationenfreundlich” des Handelsverbandes Deutschland (HDE) werden Einzelhandelsunternehmen in ganz Deutschland ausgezeichnet. Anhand von eigens für dieses Verfahren entwickelten Kriterien prüfen Testerinnen und Tester vor allem Leistungsangebote, Zugangsmöglichkeiten, Ausstattung der Geschäftsräume sowie das Serviceverhalten in den Unternehmen.

„Generationenfreundliches Einkaufen“ betrifft jedoch nicht nur die Zielgruppe der Senioren. Auch Eltern mit Kinderwagen und Kleinkindern oder Menschen mit Behinderung soll ein komfortables Einkaufen ermöglicht werden. Darauf weist der Handelsverband ausdrücklich hin.

Mehr über Schuh-Keller:

https://www.schuh-keller.de/

Sie finden Schuh-Keller:

Schuh-Keller KG

Wredestraße 10

D-67059 Ludwigshafen

Telefon: 0800 – 5112233

