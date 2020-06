Heidelberg – Haus der Jugend startet wieder! Neue Kurse und Angebote für Kinder und Jugendliche mit reduziertem Programm

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Am Dienstagmittag gegen 13:30 Uhr gaben sich zwei Männer bei einer 91-jährigen Frau in der Bozener Straße als Schornsteinfeger aus. Die Männer sind unter dem Vorwand am Schornstein etwas überprüfen zu müssen in das Einfamilienhaus gegangen. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts bei der Seniorin entwendet. INSERATwww.optikadam.de Es kommt immer ... Mehr lesen »