Frankenthal – Städtische Kindertagesstätten – Eingeschränkter Regelbetrieb auch in den Sommerferien

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Vor dem Hintergrund der aktuellen Entscheidungen auf Landesebene kann die Stadtverwaltung Frankenthal den zuletzt eingeführten eingeschränkten Regelbetrieb in ihren Kindertagesstätten auch in den Sommerferien fortführen. Bestehen bleiben die ursprünglich geplanten Ferienzeiten – die Hälfte der 18 städtischen Kitas hat in den ersten drei Wochen, die zweite Hälfte in den zweiten drei Wochen der rheinland-pfälzischen Sommerferien geöffnet.

Für alle gilt

In den drei Wochen, in denen die jeweilige Kita geöffnet hat, kann unter Berücksichtigung der räumlichen und personellen Kapazitäten der eingeschränkte Regelbetrieb weitergeführt werden. Das heißt, jedes Kind hat die Möglichkeit, seine Kita zu besuchen – der Umfang hängt von den Regelungen der einzelnen Einrichtung ab. Unabhängig davon werden die bisherigen Notbetreuungsgruppen in dieser Zeit weitergeführt. Für die Wochen, in denen die eigene Kita geschlossen hat, kann wie in den Vorjahren Notbetreuung beantragt werden. Diese findet in einer der geöffneten Kindertagesstätten statt.

Ursprünglich hatte die Stadtverwaltung geplant, in der gesamten Ferienzeit nur Notbetreuung anzubieten – um möglichst vielen Familien die Betreuung während der gesamten sechswöchigen Sommerferien zu ermöglichen. Damit wäre eine gleichzeitige Aufrechterhaltung des eingeschränkten Regelbetriebs personell und organisatorisch nicht möglich gewesen. Grund für die jetzt beschlossene Änderung der Regelung ist die am Montag, 15. Juni, veröffentliche Mitteilung des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums, nach der die Anzahl der in einem Betreuungssetting zugelassenen Kinder auf 25 angehoben werden kann (von bisher 15). Zudem gab es aus der Elternschaft deutlich weniger Nachfragen nach Notbetreuung in den Schließzeiten der eigenen Kita als ursprünglich angenommen. Vielmehr äußerten viele Eltern den Wunsch, den eingeschränkten Regelbetrieb auch während der Sommerferien fortzusetzen.

Regelbetrieb voraussichtlich ab neuem Kita-Jahr

Das Bildungsministerium hat ebenfalls mitgeteilt, dass die rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten zum Beginn des neuen Kindergartenjahres zum Regelbetrieb zurückkehren dürfen – vorausgesetzt, die aktuell niedrigen Infektionszahlen bleiben bestehen und die vom Land noch zu erarbeitenden Hygienekonzepte können eingehalten werden.

Demnach würden auch die Frankenthaler Kindertagesstätten nach den Schließzeiten zum Normalbetrieb zurückkehren, sofern die Hygienekonzepte umgesetzt werden können und die personelle Situation dies zulässt.

Ein Stück Normalität kehrt bereits ab Montag, 22. Juni zurück: Die Stadtklinik beliefert wieder alle Kindertagesstätten mit warmem Mittagessen. Versorgt werden zunächst die Kinder in Notbetreuung, die den ganzen Tag betreut werden. Zwischenzeitlich konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht alle Kindertagesstätten mit warmen Mahlzeiten versorgt werden.

Sommerferien in Rheinland-Pfalz 6. Juli bis 14. August

Schließzeiten der Frankenthaler Kindertagesstätten 6. bis 24. Juli (erste drei Wochen der Sommerferien):

Haus des Kindes

Kita Fontanesistraße

Kita Sapperstraße

Kita Odenwaldstraße (Flomersheim)

Kita und Krippe im Mehrgenerationenhaus

Kita Hans-Holbein-Straße

Kita Wilhelm-Hauff-Straße (Spiel- und Lernstube Nordend)

Kita Ziegelhofweg

27. Juli bis 14. August (letzte drei Wochen der Sommerferien):

Kita Ostpark

Kita Jean-Ganss-Straße

Kita Am Strandbad

Kita Jakobsplatz

Kita Hauptstraße (Mörsch)

Kita Gotthilf-Salzmann-Straße (Studernheim)

Integrative Kita Kirchgrabenstraße (Eppstein)

Kita Carl-Spitzweg-Straße

Kita Haydnstraße