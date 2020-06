Worms – Fahrzeugteile an Porsche gestohlen

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen unbekannte Täter in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Brauereistraße ein und machten sich an einem hier abgestellten Porsche zu schaffen. Mit einem eigens hierfür mitgebrachten Wagenheber konnte das Fahrzeug angehoben und alle vier Räder abmontiert werden. Auch die hochwertige Keramikbremsanlage samt Elektronik wurde ausgebaut. Die Täter setzten den PKW auf einem mitgebrachten Autoreifen ab und entfernten sich mit Fahrzeugteilen im Wert von ca. 30.000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

