Mannheim-Neckarstadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine eher unkonventionelle Art des Frühjahrsputzes wandte ein 32-jähriger Mann am Dienstag kurz nach Mitternacht in der Dammstraße an und sorgte damit für Aufsehen. Er warf kurzerhand diverse Einrichtungsgegenstände seiner Wohnung aus dem Fenster auf die Straße. Glücklicherweise wurde durch die Aktion niemand verletzt, sondern lediglich die Heckscheibe eines geparkten Pkw. Als Beamte ... Mehr lesen »