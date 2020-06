Neuhofen – Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kleinkraftradfahrer

Neuhofen/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag, 16.06.2020, gegen 06.15 Uhr kam es auf der Kreisstraße 30 zwischen Waldsee und Schifferstadt (Gemarkung Neuhofen) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades Suzuki (80 ccm) befuhr die K 30 aus Waldsee kommend in Richtung Schifferstadt. Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem 5er-BMW entgegengesetzt in Richtung Waldsee und wollte auf der Überführung der B 9 nach links auf die B 9 in Richtung Speyer abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden und vorrangberechtigten Zweiradfahrer und es kam im Einmündungsbereich zum Frontalunfall. Der Kradfahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Er erlitt Kopf- und Gesichtsverletzungen sowie mehrere offene Frakturen am linken Arm und Bein. Nach Erstversorgung durch einen Notarzt kam dieser in ein Krankenhaus, wo er sofort operiert wurde.

Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde von Angehörigen abgeholt und selbstständig zu einem Arzt gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Am Pkw dürfte ein Schaden in Höhe von ca. 12.000,- EUR, am Kleinkraftrad in Höhe von ca. 5000,- EUR entstanden sein. Da auch Betriebsstoffe ausgelaufen waren, war die Freiwillige Feuerwehr Schifferstadt im einem Fzg. und sechs Mann im Einsatz. Weiterhin eingesetzt waren der sog. “First Reponder” (DRK-Ersthelfer), ein Notarzt-Team, ein Rettungswagen sowie zwei Funkstreifen der Polizei Schifferstadt, eine Streife der Autobahnpolizei Ruchheim sowie die Straßenmeisterei. Die B9-Abfahrt Waldsee/Schifferstadt sowie die K30 mussten gesperrt werden, da ein beauftragtes Ingenieur-Büro ein Gutachten und eine angeforderte Polizei-Drohne Luftbilder erstellen können.