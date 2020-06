Mannheim – SV Waldhof Mannheim verlängert mit Marcel Seegert

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Gleichstellungsstelle und Agentur für Arbeit Telefonische Beratung zum Wiedereinstieg in den Beruf INSERATwww.optikadam.de Unter dem Motto „Schritt für Schritt zurück in den Beruf – so gelingt IHR Neustart!“ setzt die städtische Gleichstellungsstelle in Kooperation mit der Agentur für Arbeit Ludwigshafen und dem Mehrgenerationenhaus Frankenthal ihre offene Beratung fort. Am Montag, 22. ... Mehr lesen »