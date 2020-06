Mannheim-Neckarstadt – Betrunkener wirft Gegenstände aus seiner Wohnung und beschädigt dadurch einen Pkw

Mannheim-Neckarstadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine eher unkonventionelle Art des Frühjahrsputzes wandte ein 32-jähriger Mann am Dienstag kurz nach Mitternacht in der Dammstraße an und sorgte damit für Aufsehen. Er warf kurzerhand diverse Einrichtungsgegenstände seiner Wohnung aus dem Fenster auf die Straße. Glücklicherweise wurde durch die Aktion niemand verletzt, sondern lediglich die Heckscheibe eines geparkten Pkw. Als Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt Kontakt mit dem Mann aufnahmen, stellten sie fest, dass der Mann stark betrunken war, eine Verletzung an der Hand hatte und dass seine Wohnung total verwüstet war. Der Mann verhielt sich äußerst aggressiv und unkooperativ und wurde daher in Gewahrsam genommen. Nachdem er seinen Rausch von über 2 Promille in der Gewahrsamszelle ausgeschlafen hatte, konnte er wieder entlassen werden. Es bleibt zu hoffen, dass er nun geeignetere Maßnahmen des Aufräumens trifft.

