Mannheim-Innenstadt – Zusammenstoß auf der Konrad-Adenauer-Brücke

Mannheim-Innenstadt/Netropolregion Rhein-Neckar. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Sattelzug und einen Opel Astra kam es am Montagmorgen auf der Konrad-Adenauer-Brücke. Ein 61-jähriger Mann war kurz nach neun Uhr mit seinem Sattelzug auf der Konrad-Adenauer-Brücke unterwegs. Beim Fahrstreifenwechsel übersah er einen auf der rechten Fahrspur fahrenden 67-Jährigen mit seinem Opel Astra. Der Opel wurde durch den Sattelzug gegen den erhöhten Bordstein gedrückt und mehrere Meter mitgeschleift. Hierdurch erlitt der Fahrer des Opel einen Schock und Schmerzen im Halswirbelbereich und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Dessen Opel wurde durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt.

