Ludwigshafen – Zeugen gesucht – Auto beschädigt und abgehauen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwei versuchte Einbrüche in Gaststätten Im Zeitraum 14.06., 23:00 Uhr bis 15.06.2020, 08:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter die Eingangstür eines Imbisses in der Frankenthaler Straße aufzubrechen. Dies gelang jedoch nicht, so dass es beim Versuch blieb. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500,- EUR. Am 15.06.2020, in der Zeit von 00:30