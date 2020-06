Ludwigshafen – Einbrüche in Ludwigshafen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.

Zwei versuchte Einbrüche in Gaststätten

Im Zeitraum 14.06., 23:00 Uhr bis 15.06.2020, 08:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter die Eingangstür eines Imbisses in der Frankenthaler Straße aufzubrechen. Dies gelang jedoch nicht, so dass es beim Versuch blieb. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500,- EUR. Am 15.06.2020, in der Zeit von 00:30 – 12:00 Uhr wurde ebenfalls versucht die Eingangstür einer Gaststätte in der Schanzstraße aufzubrechen. Auch hier konnte die Tat nicht vollendet werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.000,-EUR geschätzt. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, ist derzeit noch unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de

Einbruch in Getränkemarkt

Am vergangenen Wochenende (13. – 15.06.2020) stiegen bislang unbekannte Täter in einen Getränkemarkt in der Lagerhausstraße ein. Nach ersten Ermittlungen wurden diverse hochpreisige Alkoholika entwendet. Die genaue Schadenssumme muss noch ermittelt werden. Wer hat am Wochenende verdächtige Wahrnehmungen in der Lagerhausstraße gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de