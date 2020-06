Ludwigshafen – Ausleihe von Verkehrsschildern beim WBL wieder möglich

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab sofort können beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL), Abteilung Verkehrstechnik, Kaiserwörthdamm 3/3a, wieder Verkehrsschilder und Absperrungen gemietet werden. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag, 7 bis 12 und 12.30 bis 15.45 Uhr, freitags von 7 bis 13 Uhr. Für das Aufstellen von Beschilderungs- und Absperrmaßnahmen wird eine Genehmigung durch den Bereich Straßenverkehr, Achtmorgenstraße 9, benötigt. Dort wird auch ein Absperrplan erstellt. Mit der Genehmigung, dem Absperrplan und einem gültigen Ausweisdokument können die benötigten Materialien dann am Kaiserwörthdamm 3/3a gemietet werden. Weitere Informationen gibt es unter www.ludwigshafen.de Der WBL bittet um Einhaltung der gesetzlichen Corona-Verordnung. Dazu gehören Maskenpflicht auf dem Gelände und in geschlossenen Räumen sowie die Anmeldung und Registratur an der Pforte.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail