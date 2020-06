Heidelberg-Altstadt – Unbekannter Exhibitionist – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Altstadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei dem Besuch eines öffentlichen Bücherregals in der Neugasse wurde eine 31-Jährige am Montagnachmittag gegen 17 Uhr von einem älteren Mann belästigt, der ihr mit entblößtem Geschlechtsteil gegenübertrat. Sie forderte ihn auf, sein unsittliches Handeln zu unterlassen, und verließ die Örtlichkeit. Die von ihr außerdem verständigte Polizei nahm sofort die Fahndung nach dem Unbekannten auf, konnte ihn aber nicht mehr antreffen. Der ca. 60-70 Jahre alte und ca. 180 cm große Mann hatte graue schüttere Haare und war mit einer hellbraunen Jacke und einer beigefarbenen Hose bekleidet. Die Kriminalpolizei in Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/714-4444 in Verbindung zu setzen.

