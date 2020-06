Frankenthal – 3 Bienenvölker gestohlen – Zeugen gesucht

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Durch die Geschädigte wird mitgeteilt, dass zunächst vom 12.06.2020 auf den 13.06.2020 und dann nochmals vom 14.06.2020 auf den 15.06.2020, insgesamt 3 ihrer Bienenvölker samt der Bienenstöcke entwendet wurden. Die Bienenstöcke befanden sich auf dem frei zugänglichen Gelände der Pfälzer Waldvereines “Im kleinen Wald, unweit des Monte Scherbelino. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.