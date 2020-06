Rhein-Pfalz-Kreis – Mutterstadt – Benefiz-Aktion „Deutschland geht Waldbaden“ im Mutterstadter Wald

Benefiz-Aktion „Deutschland geht Waldbaden“ zu Gunsten der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) e.V.

Waldbaden zur Sommersonnenwende am 20. Juni 2020, 15:00-17:30

Treffpunkt: Walderholung Mutterstadt/Altes Forsthaus, An der Fohlenweide 28, 67112 Mutterstadt

Teilnahme ist nur über eine schriftliche oder telefonische Anmeldung möglich.

Waldbaden für einen guten Zweck! Die Deutsche Akademie für Waldbaden & Gesundheit unter Leitung von Jasmin Schlimm-Thierjung bietet in Zusammenarbeit mit Bea von Borcke von AuszeitNatur “Waldbaden zur Sommersonnenwende” an.

Wer Waldbaden für sich bereits entdeckt hat oder diese Form der achtsamen und entschleunigenden Begegnung in und mit der Natur kennen lernen möchte, der hat an diesem Tag Gelegenheit dazu. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang finden bundesweit in verschiedenen Waldgebieten Veranstaltungen statt, so auch im Mutterstädter Wald.

Wir danken Herrn Bürgermeister Schneider und der Gemeinde Mutterstadt für die Erlaubnis zu Durchführung sehr herzlich.

Die Spenden der Teilnehmer fließen direkt an verschiedene Naturschutzprojekte der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) e.V. und werden im Rahmen des 2. Deutschen Waldbaden-Kongresses der Deutschen Akademie für Waldbaden und Gesundheit vom 18.-20.09.2020 in Bad Bergzabern übergeben.

Was ist Waldbaden? Waldbaden bedeutet, achtsam schlendern, immer wieder innehalten, staunen und die Schönheiten der Natur mit allen Sinnen genießen – so, wie es die Japaner bei Shinrin Yoku, einer mittlerweile weltweit anerkannten gesundheitsfördernden Entspannungsmethode schon seit Jahren tun.

Gemeinsam mit anderen Menschen in Deutschland möchten wir ein Zeichen setzen. Ein Zeichen dafür, wie wichtig das Ökosystem Wald für den Menschen ist und wie schonend wir jetzt und zukünftig mit ihm umgehen sollten. Der Wald erfüllt viele wichtige Funktionen wie die Reinigung der Luft, er kühlt sie, ist Wasserspeicher und produziert Sauerstoff, ist wichtiger Kohlenstoffspeicher und schenkt dem Menschen Erholung, Entspannung und Regeneration. Der Wald ist unsere kostbarste natürliche Ressource zum Krafttanken und Abschalten.

Wer Waldbaden an welchen Orten in Deutschland anbietet, ist auf www.deutschland-geht-waldbaden.de aufgelistet.

Kontakt und Anmeldung:

Bea von Borcke, beavonborcke@gmx.de, 0171-831-7724 – www.auszeitnatur.de