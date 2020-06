Mutterstadt – Bürger Aufruf des Bauamts – Bitte helfen Sie beim Wässern der Straßenbäume mit

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Sie sitzen morgens um sechs im Auto und sind oft erst abends um acht zu Hause: Ein Großteil der rund 1.600 Bauarbeiter in Ludwigshafen nimmt enorme Pendelstrecken in Kauf – ohne die Zeit für die Fahrerei bezahlt zu bekommen. Darauf weist die Gewerkschaft IG BAU hin. „Bauarbeiter zählen zu den Rekord-Pendlern in der ... Mehr lesen »