Mannheim – Wasserrohrbruch im Theresienkrankenhaus

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar / Harjavalta/Finnland BASF bleibt im Zeitplan für die Inbetriebnahme der Anlagen im Jahr 2022 Baubeginn der Anlage für Vorprodukte in Harjavalta/Finnland Baugenehmigung erhalten für Anlage für Kathodenmaterialien in Schwarzheide/Deutschland Vorbereitungen und Bau der BASF-Anlagen für Batteriematerialien in Europa schreiten planmäßig voran. Nach dem Gießen des Fundaments für ihre Anlage für Vorprodukte ... Mehr lesen »