Mannheim – IHK-Wahl 2020: Wahlfrist beginnt

Mannheim, Heidelberg, Rhein-Neckar, Neckar-Odenwald-Kreis, 15. Juni 2020. Ab heute, 15. Juni, bis zum 17. Juli 2020, 12:00 Uhr, sind alle Mitgliedsunternehmen im Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar aufgerufen, ihre Kandidatinnen und Kandidaten in die Vollversammlung zu wählen. Alternativ zur Briefwahl wird die elektronische Wahl angeboten. Wahlberechtigte Unternehmensvertreterinnen und -vertreter können mit ihren Wahlunterlagen einfach online abstimmen. Die Wählerstimme, die zuerst bei der IHK eingeht, wird gezählt. Wer nicht per Briefwahl oder elektronischer Wahl seine Stimme abgeben will, kann den ausgefüllten Stimmzettel an den drei IHK-Standorten in Mannheim, Heidelberg und Mosbach abgeben. Alle Informationen zur IHK-Wahl 2020 sind abrufbar unter www.ihk2020.de. Hier sind ebenfalls alle Kandidierenden mit einer Kurzvorstellung vertreten.

Quelle IHK

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail