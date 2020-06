Ludwigshafen – Friseurmeisterin Laura Caruso: “Wegen Corona-Krise den Kopf nicht in den Sand stecken”

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Friseurmeisterin Laura Caruso: “Wegen Corona-Krise den Kopf nicht in den Sand stecken” – Die Jungunternehmerin ist seit 2013 selbstständig. 2018 übernahm sie, mit ihren zwei Angestellten, den 70 m² großen Salon “Sei Bella” in der Grünstadter Straße 13 in Ludwigshafen-Maudach.

Nach anfänglicher Betroffenheit, nach der Lockdown Schließung durch das Coronavirus, lautete das Motto der Hairstylistin: „Den Kopf nicht in den Sand stecken”

Salon Sei Bella

Inh. Laura Caruso

Grünstadterstraße 13

67067 Ludwigshafen am Rhein

Tel: 0621 54583619

Facebook