Bensheim – Geldautomatensprengung nicht von Erfolg gekrönt

Bensheim / Kreis Bergstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – Am Montag (15.06.) versuchten gegen 03.10 Uhr bislang Unbekannte einen Geldautomaten in einer Bank in der Darmstädter Straße zu sprengen, gelangten aber nicht an die ersehnte Beute. Im Anschluss daran verließen sie die Räumlichkeiten und flüchteten mitsamt der vor Ort gebrachten Ausrüstung vermutlich in einem Fluchtfahrzeug. Der entstandene Sachschaden am Geldautomaten beläuft sich auf mehrere tausend Euro . Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang wird um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten: Wer hat zur Tatzeit, davor oder danach verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Sind jemandem verdächtige Personen aufgefallen? Wer kann Angaben zu einem möglichen Fluchtfahrzeug machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 06252 – 706 0 entgegengenommen.