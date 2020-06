Mannheim – WICHTIGE PENDLER INFO – Konrad-Adenauer Brücke für den Pkw Verkehr nach Mannheim wieder freigegeben

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am 12.06.2020, gegen 16:30 Uhr, kommt es in der Fichtestraße in Frankenthal zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 85-jährigen Frankenthalerin. Unter dem Vorwand Apothekenbotin zu sein und Medikamente liefern zu wollen, verschafft sich die unbekannte Täterin Zutritt zur Wohnung der Geschädigten. Sie verwickelt die 85-Jährige in ein Gespräch. Unbemerkt betritt ... Mehr lesen »