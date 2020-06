Mannheim – 100. Aktuelle Meldung zu Corona – Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle steigt nicht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Am frühen Abend des 13.06.20 kam es kurz vor 20 h in der Fabrikstraße in Ludwighafen, Stadtteil Hemshof, zu einem Kellerbrand, in dessen Folge 8 Personen wegen des Verdachtes auf Rauchgasintoxikation in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Vorläufige Schätzungen ergaben eine Sachschadenshöhe im fünfstelligen Bereich. Das Gebäude ist derzeit ... Mehr lesen »