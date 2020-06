Ludwigshafen – NACHTRAG Kellerbrand Fabrikstraße – Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Am frühen Abend des 13.06.20 kam es kurz vor 20 h in der Fabrikstraße in Ludwighafen, Stadtteil Hemshof, zu einem Kellerbrand, in dessen Folge 8 Personen wegen des Verdachtes auf Rauchgasintoxikation in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Vorläufige Schätzungen ergaben eine Sachschadenshöhe im fünfstelligen Bereich. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei ermittelt.

