Obrigheim – Motorradunfall mit schweren Verletzungen

Am Freitag, 12.06.2020, um 17.21 Uhr, wurde durch die Integrierte Leitstelle ein verletzter Motorradfahrer nach Sturz gemeldet. Der 63-jährige Motorradfahrer einer Kawasaki befuhr die B292 in Richtung Haßmersheim, als er in einer lang gezogenen Kurve allein beteiligt zu Fall kam. Hierbei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu, er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Zur Unfallaufnahme und anschließender Bergung musste die B292 für 1 Stunde voll gesperrt werden. Es entstand Sachschaden am Motorrad von ca. 1000 Euro.