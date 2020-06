Aglasterhausen / Neckar-Odenwald-Kreis (ots) INSERATwww.optikadam.de Am Samstag, 13.06.2020, um 02.01 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jährigen Mercedes-Fahrer einen die Fahrbahn überquerenden 17-jährigen Fußgänger erfasste. Der Fußgänger zog sich beim Zusammenstoß eine Kopfplatzwunde zu, die im Klinikum ärztlich versorgt wurde. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Es entstand ... Mehr lesen »