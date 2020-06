Ludwigshafen – 80-Jähriger nach Sturz mit #Pedlec schwer verletzt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr stürzte ein 80-jähriger Mann aus Ludwigshafen, auf einem parallel zur Bruchwiesenstraße verlaufenden Radweg, von seinem Elektrofahrrad. Zum aktuellen Zeitpunkt geht die Polizei davon aus, dass der Mann ohne Fremdeinwirkung in Fahrtrichtung Deutsche Straße zu Fall kam und auf den Kopf stürzte. Der 80-Jährige zog sich erhebliche Verletzungen zu und wurde in der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik behandelt. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang machen können sich unter Tel: 0621/963-2122 auf der Dienststelle zu melden.