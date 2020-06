Speyer – Alkoholisiert am Steuer

Oftersheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Interview mit Birgit Rapp, Regionaldirektorin für Ketsch und Schwetzingen Am Montag, den 8. Juni wurde die neue Filiale der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz in Oftersheim eröffnet. Der künftige Standort der Bank in Oftersheim befindet sich in einem neu errichteten Wohn- und Geschäftsgebäude in der Eichendorffstraße, an gleicher ... Mehr lesen »