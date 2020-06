Mannheim – Drei Tatverdächtige im Alter von 26 bis 52 Jahren u.a. wegen Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Haft

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen drei tatverdächtige Männer im Alter von 26, 31 und 52 Jahren erlassen. Zwei davon stehen im dringenden Verdacht, als Teil einer Tätergruppierung seit mindestens Anfang des Jahres in Mannheim und Umgebung in arbeitsteiliger Weise einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln (Kokain) betrieben zu haben. Bei dem dritten Tatverdächtigen soll es sich um einen Abnehmer des Kokains handeln. Im Rahmen der Konzeption “Sichere Neckarstadt” des Polizeipräsidiums Mannheim wurden nach umfangreichen Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Rauschgift am Abend des 09.06.2020 in einer konzertierten Aktion insgesamt acht Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Vorausgegangen war die Sicherstellung mehrerer Einzelmengen Kokain im ein- und zweistelligen Grammbereich sowie die Festnahme eines Tatverdächtigen bei der Abwicklung eines Verkaufsgeschäfts über 100 Gramm Kokain.

Während bei einigen der Durchsuchungen teilweise nur geringe Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden worden sind, konnten die Ermittler bei den drei Tatverdächtigen insgesamt rund 1,7 Kilogramm Kokain und rund 6.000 Euro Bargeld sicherstellen. Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurden beim Amtsgericht Mannheim Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen erwirkt. Sie wurden am Mittwoch, den 10.06.2020, dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Nach der Eröffnung der Haftbefehle wurden sie in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Mannheim und Ermittlungsgruppe Rauschgift dauern an.