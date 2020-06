Ludwigshafen – SPD Maudach: Andreas Westermann zum neuen Ortsvereinsvorsitzenden gewählt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Der SPD-Ortsverein Maudach hat in seiner Mitgliederversammlung am 10. Juni 2020 Andreas Westermann (62) zum neuen Ortsvereinsvorsitzenden gewählt. Der bisherige Vorsitzende Benjamin Weber (40) war zuvor aus beruflichen und privaten

Gründen zurückgetreten. Andreas Westermann hatte den Ortsverein bereits zuvor von 2006 bis 2014 geführt. Westermann ist von Beruf Volljurist und arbeitet bei der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein beim Bereich Recht.

Er erklärte bei der Mitgliederversammlung, dass er den Ortsverein aktivieren und das bei einer Klausurtagung im Februar 2020 in Annweiler erarbeitete Konzept umsetzen möchte. Darin werde besonderer Wert auf die Verbesserung der internen und externen Kommunikation durch die Nutzung neuer Medien gelegt. Andererseits solle

aber auch der persönliche Kontakt und Austausch untereinander gefördert werden.

Andreas Westermann setzt verstärkt auf Teamarbeit und Eigenverantwortung der Vorstandsmitglieder, um Motivation und Kreativität zu stärken.

Wichtigstes Ziel für die kommenden Jahre sei es, vor allem jüngere Mitglieder und Frauen für die Arbeit im Ortsverein zu gewinnen. Der Ortsverein habe zurzeit 82 Mitglieder, einen Frauenanteil von 33 % und ein Durchschnittsalter von 66 Jahren.

Für Westermann, der bisher stellvertretender Vorsitzender war, wurde Christian Saal (53), Sprecher der SPD-Ortsbeiratsfraktion gewählt. Christian Saal ist Mitarbeiter bei den Pfalzwerken und dort für Planungs- und Genehmigungsverfahren zuständig. Der zweite stellvertretende Vorsitzende des Ortsvereins Maudach, Thomas Bahr (50)

bleibt weiterhin im Amt.

Vorsitzender SPD Ortsverein LU-Maudach

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail