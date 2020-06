Ludwigshafen – Missverständnis führt zu Körperverletzung

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr wurde der Polizei Ludwigshafen eine körperliche Auseinandersetzung an der Straßenbahnhaltestelle der Ludwigstraße gemeldet. Acht Männer im Alter zwischen 22 und 29 Jahren sind zuvor in der Straßenbahn aus unbekannten Gründen in Streit geraten. Der Streit eskalierte und endete in einer körperlichen Auseinandersetzung, welche sich noch an der Haltestelle ... Mehr lesen »