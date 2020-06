Landau – Gebhart lobt Gesundheitsämter und kündigt Unterstützung an

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 29-jähriger Fahrer wurde am Freitag, in den frühen Morgenstunden, in der Franz-Kirrmeier-Straße, in Speyer, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer konnten Betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen festgestellt werden, so dass er zur Dienststelle verbracht wurde und dort eine Blutprobe entnommen wurde. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Es wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erfasst. Zudem ermittelt die Polizei wegen ... Mehr lesen »