Haßoch – Radfahrer führt Drogen mit

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, 11.06.2020, gegen 16:30 Uhr befanden sich zwei 6- und 7-jährige Mädchen zum Spielen in einem nicht umzäunten Garten in der Industriestraße in Landau. Hier wurden sie von einem fremden Mann, der plötzlich hinzugekommen ist, umarmt und angefasst. Der Mann versuchte die Mädchen zu küssen. Der Mann lief schließlich in Richtung Stadtbibliothek ... Mehr lesen »