Frankenthal – Kinder- und Jugendtreffs öffnen wieder unter Auflagen Noch freie Plätze in den Sommerferienfreizeiten

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab Montag, 15. Juni, öffnen die Frankenthaler Kinder- und Jugendtreffs wieder – unter stren-gen Hygieneauflagen. Diese richten sich nach der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes und werden auf die jeweiligen räumlichen Gegebenhei-ten der einzelnen Treffs angepasst. Außerdem gibt es für die Sommerferienfreizeiten in den Kinder- und Jugendtreffs noch freie Plätze.

Mindestabstand, Hygiene, Eintrittskontrollen

In allen Einrichtungen gilt: Zwischen den Besuchern muss ein Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden. Beim Betreten und immer, wenn dieser Mindestabstand nicht eingehal-ten werden kann, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Eltern dürfen ihre Kinder nur an die Tür bringen und dort wieder abholen, um Publikumsverkehr in den Gebäuden zu vermeiden. Nach der Ankunft ist das gründliche Händewaschen Pflicht. Da die Besucherzahl pro Treff begrenzt ist, gibt es an den Eingängen Zugangskontrollen, beispielsweise durch Behälter mit laminierten Nummern. Damit können die Besucher sehen, ob sie den Treff betreten können. Eine vorherige Anmeldung ist damit nicht erforderlich. Die Kontaktdaten und die Aufenthalts-dauer der Anwesenden werden erfasst, damit im Falle einer Infektion schnell reagiert werden kann.

Mitbringen von Essen und Ausleihe von Spielzeug

Kochangebote finden derzeit nicht statt. Auch eigenes Essen darf nicht in die Treffs mitge-bracht werden. Mit dem Namen gekennzeichnete Getränkeflaschen dürfen die Kinder mit-bringen. Spielzeug wird durch die Mitarbeiter der Treffs ausgeliehen und nach der Nutzung gereinigt. Auf Kleinteile (Legosteine, Kleingeld/ Obst und Gemüse für den Kaufladen etc.) wird aktuell verzichtet.

Freizeiten in den Sommerferien

Da das Strandbadlager in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise nicht wie gewohnt stattfin-den kann, bietet das Kinder- und Jugendbüro während der Sommerferien verschiedene Frei-zeiten in den Kinder- und Jugendtreffs an. Freie Plätze gibt es noch für den zweiten und drit-ten Abschnitt, ab dem 20. Juli bzw. 3. August. Die Teilnehmer ab sechs Jahren erwartet eine Mischung aus Kreativem mit Bastel- und Malangeboten und Spielen für drinnen und draußen. Beim Medienprojekt für Kinder ab zehn Jahren im Jugendtreff Zuckerfabrik geht es per Smartphone auf eine selbst programmierte Schatzsuche durch Frankenthal. Die Gebühr für die jeweils zweiwöchigen Angebote beträgt 105 Euro, für das zweite und dritte Geschwister-kind gibt es Ermäßigungen. Das gesamte Programm und die Informationen zur Anmeldung sind unter www.unser-ferienprogramm.de/frankenthal zu finden.

Kinder- und Jugendtreffs in Frankenthal

Insgesamt gibt es im Stadtgebiet 12 Kinder- und Jugendtreffs: Juniorclub und Jugendtreff Zuckerfabrik, Kindertreff St. Ludwig, Kinder- und Jugendtreff Mörsch, Kindertreff, Jugendca-fé und Schülertreff Pilgerpfad, Kinder- und Jugendtreff Eppstein-Flomersheim, Jugendtreff Studernheim und Spiel- und Lernstube Nordend.

Kontakt

Informationen zu den Hygienekonzepten der Kinder- und Jugendtreffs und zu den Sommer-ferienfreizeiten erteilen die Mitarbeiter des Kinder- und Jugendbüros unter 06233 490 091 bzw. per E-Mail an kijub@frankenthal.de.