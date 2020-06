Frankenthal – Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern – beide leicht verletzt

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern – beide leicht verletzt

Am 10.06.2020 gegen 17:30 Uhr fährt eine 53-jährige Frankenthalerin mit ihrem Fahrrad aus einer Grundstücksausfahrt nach links in den Schützenweg ein. Zeitgleich befährt eine 35-jährige Frankenthalerin mit ihrem Fahrrad den Schützenweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Beide Radfahrerinnen übersehen einander und kollidieren. Das Fahrrad der 53-jährigen wird durch den Zusammenstoß beschädigt (Schaden ca. 200,-EUR). Beide Beteiligten werden glücklicherweise nur in Form von Schmerzen leicht verletzt. In den letzten Jahren waren ein Drittel aller verletzten Unfallbeteiligten in Frankenthal, Fahrradfahrer. Rund 80% der schweren Hirnverletzungen beim Radfahren könnten sich durch das Tragen eines Helms vermeiden lassen. Die Polizei empfiehlt daher immer mit Fahrradhelm zu fahren. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie unter www.ich-trag-helm.de.