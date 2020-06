Wiesloch – Bei Unfall überschlagen – schwerer Unfall auf Landstraße

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstagabend kam es auf der L 723 bei Wiesloch zu einem schweren Verkehrsunfall – dabei wurde eine Person leicht verletzt. Ein 19-Jährige fuhr um 20.15 Uhr von der Straße “Neues Rätsel” in Richtung der Landstraße und wollte auf diese auffahren. Dabei übersah der Skoda-Fahrer einen in Richtung Walldorf fahrenden Mercedes. Beim Zusammenstoß wurde der Mercedes nach links abgewiesen, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der 19-jährige Unfallverursacher eilte dem 60-jährigen Insassen sofort zu Hilfe und barg den Mann aus dem Auto. Ein ebenfalls zufällig vor Ort anwesender Arzt betreute den Mann, der kurz darauf in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Mercedes wurde bei dem Unfall total beschädigt. Es entstand ein Unfallschaden von mindestens 15.000 Euro.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail