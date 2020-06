Speyer – Fahrradfahrer verletzt

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag kam es in den frühen Abendstunden, in der Franz-Kirrmeier-Straße, in Speyer, zu einem Verkehrsunfall. Eine 54-jährige PKW-Fahrerin fuhr aus dem Gelände eines Kraftfahrzeughandels heraus, um in die Franz-Kirrmeier-Straße einzufahren. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden, bevorrechtigten, 64-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Unfall und der Fahrradfahrer stürzte zu Boden. Der Mann wurde verletzt und musste zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus verbracht werden.

