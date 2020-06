Mannheim – Rhein-Neckar-Region – Krank zuhause: 6 Alternativen zu grenzenloser Langeweile

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Rhein-Neckar-Region – Krank zuhause: 6 Alternativen zu grenzenloser Langeweile – Krank zu sein bedeutet häufig, vom Regen in die Traufe zu kommen. Nicht nur, dass die Betroffenen unter diversen Symptomen leiden, sondern es bleiben auch häufig die meisten möglichen Freizeitaktivitäten verwehrt. Das Ergebnis ist vielfach eine anstrengende Doppelbelastung aus Kranksein und lähmender Langeweile. Wohl dem, der darin die Chance erkennt, sich auf alternativen Wegen zu vergnügen.

Es gibt Krankheiten, die fesseln nicht nur sprichwörtlich ans Bett. Wer sich eine üble Grippe eingefangen hat oder eine größere Operation hinter sich hat, will und kann in aller Regel wirklich nichts anderes als liegen, schlafen und wieder zu Kräften kommen. Dann aber gibt es ebenso Krankheiten, bei denen primär nur die Fähigkeit zur Arbeit und den üblichen Freizeitaktivitäten eingeschränkt ist – mit diversen Knochenbrüchen, Sehnen- und Muskelrissen als Paradebeispiele. Solche Fälle sind weit weniger körperlich ermattend, dafür haben sie aber nicht nur bei normalerweise sportlich aktiven Menschen das Zeug, während der Rekonvaleszenz enorme Langeweile zur verursachen, weil die meisten Aktivitäten verwehrt bleiben; und sei es bereits deshalb, weil die Regularien der ärztlichen Krankschreibung sie untersagen. In diesem Artikel finden sich für genau diese Situationen alternative Beschäftigungsideen. Sie nutzen aus, dass die Betroffenen wenig leiden, sich wenig bewegen können, auch in der Regel das Grundstück nicht verlassen dürfen, dafür aber sehr viel Zeit haben. Denn es gibt hier weitaus mehr als bloß durch sämtliche Fernsehsender zu switchen und Serien zu streamen.

1. Eine sehr umfangreiche Kochliste erstellen

Alltagsstress bedeutet für viele, sich nie langfristig mit dem Kochen befassen zu können – meist bleibt es bei einer wenige Tage umfassende Liste, um beim nächsten Einkauf zielgerichtet zugreifen zu können; und im wohlverdienten Urlaub möchten die wenigsten derart Profanes abarbeiten.

Die meisten Menschen haben jedoch eine wesentlich längere Liste persönlicher gastronomischer Highlights. Sie in Form einer Tag-für-Tag Liste niederzuschreiben, wäre der erste Schritt. Dann kann die Liste erweitert werden:

• Dinge, die schon ewig nicht mehr auf dem Speiseplan standen.

• Leckereien aus der Kindheit, vielleicht solche, die ein mittlerweile verstorbener Verwandter immer gekocht hat.

• Speisen, die man irgendwann, irgendwo einmal probierte und mochte, aber seitdem nie mehr hatte.

Bereits das kann eine viele Tage umfassende Liste erschaffen. Wer dann noch „Appetit“ hat, kann die Weiten der Internetkochseiten zurate ziehen und sich dort von bislang unbekannten Speisen inspirieren lassen, die dank Bildern und Beschreibungen köstlich klingen.

Übrigens: Sofern die Krankheit keinen speziellen Speiseplan diktiert, sollten zuvorderst die größten Leckereien gekocht werden. Ein zufriedener Magen macht glücklich – und Glückliche werden nicht nur seltener krank, sondern auch schneller gesund.

2. Sich umfassend mit seinem Sport beschäftigen

Besonders sportaffine Menschen leiden meist am stärksten unter krankheitsbedingtem Stubenarrest. Wer weder selbst auf dem Platz stehen noch auf den Zuschauerrängen anfeuern kann, vermisst einen oft zentralen Teil seiner Identität. Dann jedoch kann die Krankheit zu der Gelegenheit werden, seinen Sport auf theoretische Ebene viel intensiver kennenzulernen. Einige Denkanstöße:

• Eintauchen in bislang unbekannte Aspekte der Sport-/Teamgeschichte.

• Befassen mit den theoretisch-analytischen Faktoren seines Teams sowie den verschiedenen Vermittlern der seriösen Tippabgabe, um den Nervenkitzel nochmals ein wenig nach oben zu schrauben.

• Anschauen alter Matches – unter anderem YouTube hat eine überraschend große Auswahl, nicht nur im Bereich Fußball.

• Mitmachen bei einer Fantasy-League. Das komplexe Spielprinzip stammt aus dem US-Football, hat sich mittlerweile aber global und für viele Sportarten etabliert – die Regeln sind dabei immer dieselben und auch bei uns gibt es viele Anlaufstellen.

Natürlich wäre es auch noch eine Option, sich ein passendes Videospiel zu organisieren und darauf zu garantieren, dass das eigene Team jenes wichtige, aber real gescheiterte Match der Vergangenheit diesmal gewinnt. Das führt auch zu einer weiteren Alternative:

3. Videospieleklassiker neu entdecken

Es sind nunmehr 48 Jahre vergangen, seitdem mit „Pong“ das erste wirklich massenkompatible Videospiel für die Heimnutzung erschien. Millionen haben seitdem an irgendeinem Punkt ihres Lebens Videospielerfahrung gesammelt. Und egal ob man nach wie vor gerne „daddelt“ oder es in der Vergangenheit aufgab: Viele tragen im Herzen die Erinnerung an Super Mario, Kirby und Co.

Daraus ergibt sich eine nicht nur herrlich sentimentale, sondern langanhaltende Krankheitsbeschäftigung: Alte Videospiele.

• In den Kleinanzeigenportalen des Netzes werden Spiele und die dazugehörigen Konsolen in rauen Mengen angeboten; meist zu extrem niedrigen Preisen. Ein alter GameBoy Pocket beispielsweise wird mit gerade einmal 20 Euro gelistet.

• Viele Spielehersteller und Digitalmagazine bieten Klassiker zum enorm günstigen oder gar kostenlosen (legalen) Download an. Google-Suchtipp: „Alte Videospiele Download“

• Für Handys und PCs existieren ferner jede Menge Emulatoren. Zusammen mit ebenso herunterladbaren Spielen ermöglichen sie das Spielen auch enorm alter/seltener Titel zu geringsten Kosten, weil keine alte Hardware benötigt wird.

Spaß macht das definitiv. Nicht nur weil es ein Eintauchen in die eigene Kindheit und Jugend gestattet, sondern weil viele Games trotz der natürlich aus heutiger Sicht grafischen Mängel viel Story liefern und hohe Geschicklichkeit abnötigen.

Übrigens: Das ist auch die Gelegenheit, zu überlegen, welche damals besonders begehrten Spiele mangels Taschengeld nicht möglich waren und sie sich zum verspäteten Geschenk zu machen.



4. Geschenkelisten schreiben

Wann beginnt der durchschnittliche MRN-Bewohner beispielsweise, sich mit Weihnachten zu befassen? Höchstwahrscheinlich nicht vor Ende Oktober. Ganz ähnlich verhält es sich bei den meisten auch mit Ostern, mit Geburtstagen und vielen anderen Anlässen, zu denen es nötig ist, Geschenke mitzubringen. Und selbst dann ist es oft schwer, sich wirklich schöne Präsente unter dem Druck des Alltagsstresses zu überlegen.

Natürlich ist es eine Tatsache, dass sich bei Kindern die Interessen schnell wandeln; da macht es in der Tat meist wenig Sinn, Geschenke früher als wenige Wochen vor dem Termin auszusuchen. Davon aber abgesehen ist die Krankheitszeit die Gelegenheit, zumindest für alle künftig zu beschenkenden Erwachsenen im Freundes- und Verwandtenkreis Geschenke zu überlegen und zu recherchieren.

Als Mindestmaß sollte das für die „unmittelbar“ anstehenden Termine geschehen, also Weihnachten sowie der jeweils nächste Geburtstag. Allerdings kann es sich durchaus lohnen, sehr umfangreich zu agieren. Je nach Fleiß, Muße und Recherchefähigkeiten im Netz lassen sich so mit etwas Glück die kommenden Jahre vorplanen – abweichen kann man situationsbedingt dann immer noch. Aber wenigstens findet sich in den eigenen Notizen dann bereits eine Grundidee, auf die es sich aufbauen lässt.

5. Alte Zeitschriften und Magazine besorgen und genießen

Mit alten Druckerzeugnissen ist es meist so eine Sache: Bücher landen im Regal oder sind zumindest über Antiquariate für sehr kleines Geld zu bekommen – übrigens ist die Definition antiquarischer Bücher ein interessantes Themengebiet für sich.

Zeitungen und Magazine gehen jedoch in der Regel, nachdem sie durch mehr oder weniger Hände wanderten, den Weg alles Irdischen; Ausnahmen sind nur Sammler sowie Zeitungen zu bedeutsamen geschichtlichen Ereignissen – etwa jene Titelseiten, die am 10 und 11. November 1989 nach der Öffnung der Berliner Mauer erschienen.

Dabei haben diese alten Druckerzeugnisse einen erheblichen Charme. Denn wo das Internet, vor allem die Wikipedia, jene bedeutsamen Ereignisse heute aufs Umfangreichste darlegen, bestehen alte Zeitungen natürlich auch aus mehr – Meldungen, die sich heute kaum noch digital finden lassen, aber thematisch durchaus für Krankgebliebene interessant sein könnten.

Auch hier liefern die Kleinanzeigen ein wahres Füllhorn an Zeitungen und Magazinen. Wer historisch interessiert ist, sucht einfach nach Ausgaben des für ihn spannenden Zeitraumes. Alle anderen könnten damit beginnen, ein Blatt aus ihrem Geburtszeitraum zu suchen – denn jene Druckerzeugnisse, die nicht zu besonderen Daten erschienen, haben auch noch den Vorteil, dass sie wirklich enorm günstig sind.

6. Digitale Fotos zum Drucken sortieren

Um den Jahrtausendwechsel wurde Digitalfotografie massenkompatibel. Etwa zehn Jahre später kam das Smartphone als dauerverfügbare und sehr fähige Kameraalternative hinzu. Seitdem haben sich bei vielen Menschen auf Handy und Computerfestplatte hunderte, gar tausende Fotos angesammelt.

Vielfach nur Schnappschüsse, oftmals jedoch bildgewaltige Erinnerungsstücke – eigentlich viel zu schade, um dort in digitalem Zustand zu verbleiben. Bloß wann lässt der Alltag schon den Raum, sich einmal richtig mit seinen Bildern zu befassen und Auslese zu betreiben? Wenn es nicht direkt nach dem fotografischen Anlass zwischen Urlaub und Feierlichkeit getan wird, höchst selten.

Abermals ist jetzt die perfekte Gelegenheit. Und es ist so einfach:

1. Auf dem Gerät einen leeren Ordner erstellen.

2. Alle anderen Ordner mit Fotos durchsuchen. Dabei großzügig per Copy+Paste Fotos in den neuen Ordner kopieren.

3. Diese Fotos nun sorgsam durchsehen, ggf. Bilder zuschneiden, geraderücken oder nachschärfen – Apps und Programme gibt es ebenfalls zur Genüge.

Der finale Schritt: Die Bilder zum Ausdrucken geben. Für die kleinen Standardformate kostet das nur wenige Cents pro Foto. Vielleicht noch Rahmen dazu und wenn der Patient wieder gesund ist, ist seine Wohnung um viel Dekoration und Erinnerungen reicher.