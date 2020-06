Mannheim-Oststadt – 4-jähriger Junge bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mannheim-Oststadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Stadtteil Oststadt wurde ein 4-jähriger Junge schwer verletzt. Der Junge stand, zusammen mit seiner Mutter und seinem kleinen Bruder, an der Fußgängerampel unmittelbar vor dem Haupteingang des Luisenparks in der Theodor-Heuss-Anlage. Bei Grünlicht trat der Junge auf die Fahrbahn und wurde von einer 55-jährigen Opel-Fahrerin erfasst, die nach Zeugenangaben das für sie geltende Rotlicht der Ampel missachtet hatte. Der Junge fiel zunächst auf die Motorhaube und stürzte nach Vollbremsung der 55-Jährigen auf die Fahrbahn. Durch die Kollision erlitt der 4-Jährige schwere Verletzungen in Form von Knochenbrüchen und einer Kopfplatzwunde. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen die Fahrerin des Opel wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail