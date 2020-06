Mannheim-Neckarstadt – Exhibitionist in der Straßenbahn – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits am Dienstag, den 26. Mai trat ein bislang unbekannter Mann in exhibitionistischer Art und Weise gegenüber einer jungen Frau in einer Straßenbahn im Stadtteil Neckarstadt auf. Die 20-Jährige war gegen 12.10 Uhr an der Haltestelle “Stollberger Straße” in die Linie 3 eingestiegen, hatte sich in den hinteren Teil an ein Fenster gesetzt und beabsichtigte, in Richtung Innenstadt zu fahren. Bei einer der nächsten Haltestellen stieg ein älterer Mann in die Bahn ein und setzte sich direkt neben die junge Frau. Er begann sodann, zu onanieren. An der Haltestelle “Alte Feuerwache” stieg der Mann gegen 12.20 Uhr unter weiterem Onanieren schließlich aus.

Er wird wie folgt beschrieben: ältere Person; ca. 170-175 cm; dick; deutlich hervorstehender Bauch; weiße Haare.

Das Sexualdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Neben der 20-Jährigen waren noch mehrere Fahrgäste im Abteil, die die Handlungen des Mannes bemerkt haben dürften. Diese wichtigen Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.